Viele Schüler mit Migrationshintergrund Startchancen für sozial benachteiligte Schüler in Bad Godesberg

Genau bei dieser Arbeit will das Startchancen-Programm unterstützen, das in diesem Schuljahr beginnt. Im ersten Schritt sind 400 Schulen in NRW dabei, weitere 520 sollen im Sommer 2025 folgen. Bundesweit sind es rund 4000 Schulen, die in den nächsten zehn Jahren mit insgesamt 20 Milliarden Euro gefördert werden, so das NRW-Schulministerium. Wer dabei ist, richtet sich nach dem sogenannten Schulsozialindex, in dem vor allem der Anteil der Schüler mit Armutsgefährdung, Migrationshintergrund und Förderbedarf an einer Schule berücksichtigt wird.