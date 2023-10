Kunst im öffentlichen Raum Stiftung simuliert umstrittene Jaume-Plensa-Skulptur in Bad Godesberg

Ein Ziel habe man auf jeden Fall schon erreicht, sagte Smerling. Die Stiftung wolle den Dialog über künstlerische Positionen in der Öffentlichkeit fördern. „Es gab viele Beiträge, der von uns gewünschte Dialog und die Auseinandersetzung mit dem Thema finden statt, obwohl die Skulptur noch nicht steht“, so Smerling. „Kunst ist ein Metier, Kultur ein Bereich, in dem man unterschiedliche Auffassungen diskutieren muss.“ Wichtig sei nur, dies würdevoll und faktenbasiert zu tun.