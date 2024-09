Neue Stolpersteine für NS-Opfer Fast die gesamte Familie wurde ausgelöscht

Mit der Verlegung von 31 neuen Stolpersteinen in dieser Woche durch die Bonner Gedenkstätte und das NS-Dokumentationszentrum werden nun auch drei Godesberger Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns geehrt, auf deren bisherige Nichtbeachtung der GA hingewiesen hat. Endlich wird in der Gneisenaustraße 16 mit einem Gedenkstein an den katholischen Gelehrten Hans-Karl Rosenberg erinnert. Wie berichtet, hatte sich auf Druck der Gestapo am 17. April 1942 kein Arzt getraut, den als „Halbjuden“ und Kritiker des Terrorregimes gebrandmarkten Schwerkranken vor Ort zu behandeln.