131,42 Euro für Falschparker Autofahrer in Bad Godesberg fühlen sich abgezockt

Eigentlich wollte eine Bad Godesbergerin nur mal kurz etwas für die Arbeit einkaufen gehen. Doch das schnelle Parken in der privaten Tiefgarage an der Friesdorfer Straße stellte sich als teures Vergnügen heraus, denn wenige Tage nach dem Einkauf flatterte ein Bescheid ins Haus. 131,42 Euro soll sie nun bezahlen – weil sie vergessen hatte, eine Parkscheibe zu nutzen. „Okay, das war dumm und ich bin selber schuld. Aber das ist Wahnsinn“, so die Godesbergerin, die wegen des laufenden Verfahrens anonym bleiben möchte. „Man ist so machtlos und hilflos“, beschreibt sie.