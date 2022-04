Streetfood-Festival : Kulinarisches aus aller Herren Länder im Bezirk

Bad Godesberg Indonesische Küche und Bubble Waffeln – Am Wochenende findet auf dem Theaterplatz ein Street Food Festival mit Musikprogramm statt. 15 Food Trucks nehmen teil und bringen internationale Köstlichkeiten nach Bad Godesberg.

Wer einmal die indonesische Küche ausprobieren möchte, kommt beim Stand „Mama kocht für dich“ wahrlich auf seine Kosten. Seit sieben Jahren tourt Jeannette Carbonaro (69) mit ihrem Imbissstand durch das Rheinland und kocht für die Besucher traditionelle indonesische Küche. Auf die Idee hatte sie ihr Sohn gebracht, wie die Köchin erzählt. „Mein Sohn kam von einem Streetfood-Festival nach Hause und berichtete, dass es dort noch kein indonesisches Essen gibt. Er fragte mich, ob ich es nicht mal ausprobieren wolle.“ Mittlerweile bietet Carbonaro indonesische Klassiker wie das Hühnchen-Gericht „Sate mit Erdnusssoße“ an. Aber auch der „Ayam Merah“ ist bei den Gästen beliebt. In dem Hühnchen-Gericht trifft Süßes auf das Pikante. Etwas würziger gestaltet sich das Rindfleisch „Semur – Pulled Beef“. Alle Teller werden mit frischem Gemüse, Duftreis und Krabbenchips angerichtet. „Wem hier die Auswahl schwerfällt, kann auch einen Mixteller nehmen mit allen drei Varianten“, erklärt Mitarbeiter Roberto Carbonaro (62).

Eis auf andere Art

Essen und Musik

Das Streetfood-Festival bietet die perfekte Mischung aus gutem Essen und unterhaltsamer Musik, sagt Veranstaltungsleiter Cedric Ostermann von der JUST Festivals Event Media GmbH. Auf Einschränkungen, wie durch die Coronaregeln, müssen sich die Besucher laut dem Veranstalter nicht einstellen. „Es gibt keine Einschränkung, sodass die Besucher sorglos schlemmen und verweilen können“, sagt Projektleiterin Linda Nolte dem GA. Wie viele Besucher letztlich zum Theaterplatz kommen werden, kann sie im Vorfeld nicht abschätzen. „Da wir das erste Mal in Bonn eine derartige Veranstaltung realisieren und zudem die lange Coronapause hatten, ist es schwierig zu sagen, wie viele Besucher erscheinen werden“, sagt Nolte. „Wir sind gespannt und freuen uns auf das Wochenende.“

Streetfood am Wochenende

Das „Street Food & Music Festival Bad Godesberg“ kann am Wochenende besucht werden. Die Öffnungszeiten lauten wie folgt: Samstag, 23. April, ab 14 Uhr und Sonntag, 24. April, ab 13 Uhr. Der Veranstalter verspricht neben der „einzigartigen Kombination aus internationaler Kochkunst“ auch ein „vielfältiges Musikprogramm.“ Am Samstag um 15 Uhr treten etwa Roughhouse und Julie Gioness auf der Bühne auf. Die in Deutschland lebende Pop-Künstlerin Julie Lioness wird zusammen mit Roughhouse einen Mix aus Reggae und Dancehall spielen. Entspannter geht es am Sonntag mit der Band „Wandering Souls" zu. Ganz nach dem Motto: „Zwei Stimmen, zwei Gitarren, zwei Songwriter“ wird das Duo verträumte Texte intonieren. Ihr Stil lässt sich zwischen Country und Indie-Folk einordnen. Der Familiensonntag verspricht zudem Spielspaß für die jüngeren Besucher. Die Kinder können auf eine Hüpfburg klettern sowie das Kinderschminken und die Sandmalerei ausprobieren.