Historischer Ortskern Streit um Denkmalschutz für Muffendorf

Denn: Auch wenn man aktuell noch nicht genau sagen könne, welchen Einfluss eine Denkmalbereichssatzung auf den einzelnen hätte, so bedeutet sie doch Änderungen für die Muffendorfer. Dies wurde schon bei einer Versammlung im Oktober deutlich. Denn sicher ist, dass Änderungen an den äußeren Merkmalen wie Hausfassaden, also Um- oder Neubau, Abbruch oder Renovierung, dann einer Erlaubnis bedürfen. Wer also die äußere Gestaltung ändern möchte, muss dann einen Antrag bei der Stadt stellen. Diese prüft das Ansinnen, wägt ab und entscheidet. Gleichzeitig aber, so hieß es, bedeute die Satzung auch steuerliche Vorteile und Fördermöglichkeiten.