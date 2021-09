Verein will neue Halle im Godesberger Kurpark bauen : Streit um Pläne des Tennisclubs

Bad Godesberg Obwohl der Godesberger Tennisclub Grün-Weiss schon einen positiven Vorbescheid zum Bau einer neuen Halle in der Tasche hat, muss sein Projekt Extra-Runden nehmen. Denn die Politik kritisiert mangelnde Beteiligung, gerade ob der Lage im Kurpark.

Eigentlich hatte der Bau einer neuen Zweifeldturnhalle des Tennisclubs Grün-Weiss nur als Mitteilungsvorlage auf der Tagesordnung der Bad Godesberger Bezirksvertretung gestanden. Aber das reichte Marcel Schmitt (Bürger Bund Bonn) nicht. Er holte das Thema mittels einstimmigem Votum der Politiker am Mittwochabend in den regulären Part der Sitzung im Bonner Stadthaus. „Wir haben ein Problem damit, denn damit verfestigt sich eine bauliche Situation, die mit dem Charakter des Parks nur schwer vereinbar ist“, meinte Schmitt. Man befürworte auf dem Areal an der Koblenzer Straße 76 eher eine Traglufthalle, die der Verein im Sommer dann abbauen könne.

Gestaltungsbeirat soll eingeschaltet werden

Die Verwaltung selbst hatte keine Bedenken. Die vorhandene Halle sei marode und energetisch nicht mehr vertretbar. „Die gegenüber der bestehenden Halle etwas größere Dimensionierung des geplanten Ersatzbaus ergibt sich zum einen aus energetischen Gründen und ist zum anderen dem Umstand geschuldet, dass die bestehende Halle nicht mehr den Anforderungen an Spielfeldmaße des Deutschen Tennisbundes entspricht“, heißt es in der Vorlage. Auch wenn sich in der näheren Umgebung keine weiteren ähnlichen Anlagen befänden, so präge die vorhandene – nun zu ersetzende Tennishalle – den Bereich mit. „Der Bauherr – ein Traditionssportverein – ist hier bereits seit Ende der 1920er Jahre mit seiner Tennisanlage ansässig“, so die Stadt.