Technische Probleme in Arztpraxis und bei Händlern Das sind die Folgen des Stromausfalls in Bad Godesberg

Bad Godesberg · Ein technischer Defekt löste am Samstagvormittag in Friesdorf und Teilen von Bad Godesberg einen Stromausfall aus. Rund 7000 Haushalte waren davon betroffen – so auch Händler und Praxen.

02.05.2023, 18:45 Uhr

Dr. Bernhard Knopp am MRT im Radiologischen Institut am Michaelshof. Foto: Axel Vogel

Von Niklas Schröder

Im Radiologischen Institut am Michaelshof ging am Montagmorgen nicht viel: Die Mitarbeiter konnten weder Röntgengerät und MRT noch CT hochfahren. Grund dafür war der Stromausfall vom Samstagvormittag, der Teile von Friesdorf und Bad Godesberg für Stunden plagte.