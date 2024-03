Junge Meister des Glockenspiels Studenten aus Yale spielen Godesberger Carillon im Kurpark

„Sie haben so einen angenehmen Klang“, meinte Peter Zhang, der die Reise mit Eric Wang organisiert hatte. „Wir machen alle zwei Jahre so eine große Tour“, ergänzte Letzterer. Die im Schnitt 20 Jahre alten 18 Studenten schauten und schauen sich an vielen Orten Carillons an, denn sie sind Mitglied einer Gilde: der Yale University Guild of Carillonneurs, die sich um die Konzerte auf dem Campus kümmert. Auffällig ist, dass viele der jungen Amerikaner asiatische Wurzeln haben: Das liege wohl am musikalischen und kulturellen Hintergrund, sagte Wang.