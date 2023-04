Immobilien in Bad Godesberg Erste Anfragen für ehemalige südafrikanische Botschaftsgebäude

Seit wenigen Tagen können Interessierte, wie berichtet, Angebote für die beiden verwaisten Botschaftsgebäude Südafrikas in Plittersdorf und Rüngsdorf abgeben. Beide Immobilien wurden 1974 gebaut und standen seit dem Regierungsumzug 1999 leer. Das Kanzleigebäude der Botschaft steht in der Straße Auf der Hostert in Plittersdorf, die großzügige Residenz in der Rüdigerstraße in Rüngsdorf. Günstig sind beide Objekte nicht. Für die Kanzlei möchte Südafrika mindestens 8,3 Millionen Euro, für die Residenz 6,9 Millionen. Da es sich um ein Bieterverfahren handelt, könnten die Preise weiter in die Höhe schnellen – sollte Interesse an den Gebäuden bestehen.