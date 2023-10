So gesehen Süßigkeiten per „Haribo-Lieferservice“ für Kinder

Der Herbst ist da, die Sonne scheint – und die Kastanien fallen. Da gibt es wohl kaum ein Kind, das beim Anblick der Baumfrüchte nicht an den Goldbären denkt. Denn Oktoberzeit ist Haribo-Zeit. Auch wenn die Tauschaktion mittlerweile auf der Grafschaft und damit außerhalb der NRW-Herbstferien stattfindet, träumt wohl so mancher Sammler von Kastanienwaagen und Süßigkeiten-Bergen, die vom Hof an der Friesdorfer Straße gekarrt wurden. Manch einer nimmt Fahrt und Zeit auch weiterhin auf sich, um in den Tauschgenuss zu kommen.