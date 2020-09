Bonn-Lannesdorf : Polizei fahndet nach zwei Supermarkt-Räubern

Zwei Unbekannte haben die Kasse eines Supermarktes in Bonn-Lannesdorf ausgeraubt (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bonn Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Donnerstag einen Supermarkt an der Ellesdorfer Straße in Bonn-Lannesdorf ausgeraubt haben sollen.



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die beiden Tatverdächtigen am Donnerstag gegen 17.25 Uhr „arbeitsteilig“ vorgegangen sein: Während der eine Waren aufs Kassenband legte, habe der Komplize hinter der Kasse gewartet. Sobald die Supermarkt-Mitarbeiterin die Kasse geöffnet hatte, um die Waren abzukassieren, hielt der hinter ihr stehende Mann die Frau fest und griff sich Geld aus der Kasse.

Mit ihrer Beute liefen die beiden Männer aus dem Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei bislang ergebnislos verlaufen, heißt es von der Polizei. Nach Zeugenangaben sollen die Tatverdächtigen schwarz gekleidet gewesen sein und zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei bitten unter der Rufnummer 0228/150 um Hinweise möglicher Zeugen.

(ga)