Ohne Fremdeinwirkung : SUV landet in Bad Godesberg auf der Seite

SUV landet in Bad Godesberg auf der Seite

In Bad Godesberg landete ein SUV auf der Seite. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Plötzlich lag das große Auto auf der Seite - In Bad Godesberg ist ein SUV ohne Fremdeinwirkung auf der Seite gelandet. Die Fahrerin riss das Lenkrad um, nachdem sie gegen den Bordstein fuhr.

In der Aennchenstraße in Bad Godesberg ist am späten Nachmittag ein SUV auf der Seite gelandet. Nach Informationen der Einsatzkräfte von vor Ort sei die 19-jährige Fahrerin gegen die seitliche Bordsteinbegrenzung gefahren und habe dann gegengelenkt. Durch den schnellen Richtungswechsel verlor das Fahrzeug die Bodenhaftung und schleuderte auf die Seite.