Geflüchtete in feuchter Wohung : Familie darf auf bessere Wohnsituation in Friesdorf hoffen

In diesem Teil der Friesdorfer Straße wohnt Familie J. aktuell unter einem feuchten Dach. Foto: Alexander Barth

Friesdorf Im Fall einer Familie, die in Friesdorf in einer von Wasserschäden und Schimmel betroffenen Wohnung lebt, zeichnet sich Besserung ab. Stadtverwaltung und Mieterbund haben sich helfend eingeschaltet. Von der Vebowag wird sogar eine alternative Bleibe in Aussicht gestellt.