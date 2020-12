Überfall in Bonn-Pennenfeld : Unbekannter überfällt Supermarkt und fesselt Angestellte

Pennenfeld Die Bonner Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Supermarkt an der Max-Planck-Straße in Bonn-Pennenfeld überfallen hat. Der Täter soll die Angestellten des Supermarktes mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen klingelte es laut Polizei Bonn an der Warenannahme eines Supermarktes in Bonn-Pennenfeld. Zwei Angestellte, die vor der Öffnung des Marktes eine Lieferung erwarteten, öffneten die Tür. Sofort wurden sie von einem Mann in die Räume gedrängt. Dort soll er eine Schusswaffe vorgezeigt und die Herausgabe von Bargeld verlangt haben.