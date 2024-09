Aktionstag in Bonn Mausoleum öffnet am Tag des offenen Denkmals

Seit Sommer 2007 ist das Mausoleum von Carstanjen nach grundlegender Sanierung eine christliche Urnen-Begräbnisstätte. Das Kulturdenkmal liegt direkt am Rhein in Plittersdorf und gilt als unvergleichbar würdevoller Ort für die Beisetzung von Urnen. Die Trauerfeiern werden in der Rotunde des Mausoleums gehalten. Die Urnen werden dann in den Grabkammern der Krypta beigesetzt. Die Namen der Verstorbenen sind auf Plaketten in der Parkanlage verzeichnet.