Godesbergerin auf Spurensuche : Tante wird als Zeugin Jehovas Opfer des NS-Regimes

Die Godesbergerin Miriam Dauenhauer erforscht die Verfolgungsgeschichte ihrer Familie. Foto: Privat

Bad Godesberg Die Godesbergerin Miriam Dauenhauer erforscht die Verfolgungsgeschichte ihrer Familie im NS-Regime. Ihre Großtante Alma überlebte als Zeugin Jehovas das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Nichte zeichnet den Weg anhand von Fotos und Archivunterlagen nach.



Von Ebba Hagenberg-Miliu

Es sind Bilder aus der Hölle, die Miriam Dauenhauer aus Bad Godesberg von ihrer Großtante Alma geblieben sind. Anfang 1942 sind die Fotos im deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen aufgenommen worden, direkt nach der Ankunft eines Häftlingstransports aus der Stadt Lodz. Die damals 45-jährige Alma Jakobi musste dem Fotografen wie die anderen Gefangenen dreimal in die Linse blicken: Einmal frontal schaut sie konzentriert und ernst. Auf dem Foto mit Kopfbedeckung erscheint sie sogar trotzig stolz.

Doch auf dem Profilbild mit dem Abstandshalter im Nacken geht der Blick der Gefangenen ins Leere. „Sie machte sich sicher große Sorgen auch um ihre Familie“, berichtet Dauenhauer. Almas Mann, der Fleischermeister Fritz Jakobi, war ebenfalls nach Auschwitz verschleppt worden. Und die Tochter, die elfjährige Ulla, war nur durch Glück nicht in die Fänge der SS geraten: Die Verwandten hielten sie in Lodz versteckt.

Opfer des NS-Regimes Stolpersteine erinnern an Bonner Zeugen Jehovas Die Zeugen Jehovas wurden unter dem NS-Regime unerbittlich verfolgt, etwa weil sie den Hitlergruß und den Wehrdienst verweigerten und in keine Parteiorganisation eintraten. Ab 1939 wurden 6000 von ihnen interniert. Rund 1500 Zeugen Jehovas sollen im NS-Terrorstaat gestorben sein. Zwei Stolpersteine erinnern an Bonner Zeugen Jehovas: Der Schreiner Alfred Herber (Hunsrückstraße 2) wurde 1943 unter dem Vorwurf, Flugblätter mit Lehren der Zeugen Jehovas weitergegeben zu haben, in die heutige LVR-Klinik eingewiesen. 1945 befreit, starb er 1948 mit nur 28 Jahren an den Folgen. Robert Arthur Winkler (Endenicher Straße 58), Leiter der Ortsgemeinde der Zeugen Jehovas Bonn, wurde schon ab 1935 interniert, gequält und misshandelt. Ab 1944 überlebte er, inzwischen gelähmt, sogar einen Todesmarsch aus dem KZ Sachsenhausen. ham

Vor der Verschleppung eine glückliche Frau

Die Großnichte legt noch ein weiteres, ein verwackeltes winziges Foto auf den Tisch. Darauf ist vor der Verschleppung eine glückliche Alma mit Familie zu sehen. Auf den Auschwitz-Bildern jedoch kann man das lila Dreieck auf ihrer Häftlingskleidung, das die Großtante als Mitglied der Zeugen Jehovas auswies, unter der Schürze nicht erkennen. „Alma und Fritz Jakobi gehörten zu den Bibelforschern, wie Jehovas Zeugen damals genannt wurden“, erläutert Martin Krüger. Der 57-Jährige ist Seelsorger der heutigen Zeugen Jehovas in Bonn. Dauenhauer bezeichnet sich als „Missionarin“ der Godesberger Gemeinde. „Das heißt, ich bringe Menschen die Bibel nahe“, erklärt sie.

Weltweit gehören den Zeugen Jehovas, die in NRW als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt sind, heute über acht Millionen Menschen an. In Deutschland sind es 170 000, in Bonn gibt es 670 Mitglieder. Sie sehen sich in der Tradition des Urchristentums. Ihre Lehren stützen sich auf die Bibel. Der Name bezieht sich auf eine Lesart des hebräischen Gottesnamens. Von Kritikern und Wissenschaftlern werden die Zeugen Jehovas immer wieder als Sekte oder sektenähnliche Gemeinschaft bezeichnet, auch ehemalige Mitglieder berichten von entsprechenden Strukturen.

In Archiven und Literatur wichtige Hinweise entdeckt

Mit Krüger, selbst Nachkomme eines Holocaust-Opfers, hat sich Dauenhauer auf die Suche nach den Lebensdaten ihrer Verwandten gemacht. „In der Familie haben wir zwar mit Hochachtung von der Großtante gesprochen. Aber Genaueres wusste ich nicht.“ Krüger und Dauenhauer wurden in Archiven und Holocaust-Literatur fündig. „Nach der Annexion Polens 1939 machte die Gestapo gezielt Jagd auf Jehovas Zeugen, weil die menschenverachtende NS-Ideologie nicht mit deren christlicher Überzeugung vereinbar war“, klärt Krüger auf.

Die Glaubensgemeinschaft sei immer politisch neutral und verweigere aus Gewissensgründen den Wehrdienst. So seien die Jakobis mit den Häftlingsnummern 74484 und 24411 im Todeslager gelandet: Fritz starb dort im März 1943, wie es die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem verzeichnet. „Und zwar mit nur 44 Jahren an Typhus aufgrund der furchtbaren Haftbedingungen“, bestätigt Krüger.

Das Konzentrationslager mit Glaubensschwestern überlebt

Ihre Großtante habe das Lager überlebt, und zwar gemeinsam mit elf anderen Glaubensschwestern, schildert Dauenhauer. Eine Schicksalsgenossin hat in Lebenserinnerungen festgehalten, dass auch Alma Jakobi in Auschwitz bis 1945 im Haushalt eines SS-Mannes arbeiten musste, was ihr aber die Gaskammer ersparte. Die SS-Offiziere hätten "Bibelforscherinnen" gerne als Köchinnen, Hausmädchen oder Schneiderinnen eingesetzt, sagt Krüger. Denn zu fliehen oder Gewalt anzuwenden, sei für diese Frauen nicht infrage gekommen.

Andererseits seien diese zwölf Frauen so stark gewesen, dass sie, als die Sowjetarmee im Januar 1945 nach Auschwitz vorrückte, sogar die fürchterlichen Todesmärsche überlebt hätten, auf die die SS sie trieb. Zu Fuß und in überfüllten Viehwaggons sei es weiter in fünf andere KZs gegangen: Groß-Rosen bei Breslau, Mauthausen in Österreich, Bergen-Belsen bei Hannover, Dora-Mittelbau in Thüringen und Neuengamme bei Hamburg.

Dauenhauers Großtante überlebte sämtliche der Wahnsinnsmärsche unter dem NS-Regime. „Doch nachdem sie amerikanische Soldaten befreiten und sie zurück zu ihrer Tochter nach Lodz fand, starb Alma nach drei Jahren“, sagt Dauenhauer. Ihre Mutter habe ihr erzählt, die Tante sei nach der Rückkehr nur noch krank gewesen. Sie sei froh, die Lebensdetails der verschleppten Verwandten jetzt recherchiert zu haben, meint die Großnichte. „Denn wenn man seine Wurzeln kennt, hilft das auch im eigenen Leben.“

Ein Häftlingsanzug eines Zeugen Jehovas mit einem lila Winkel. Foto: Jehovas Zeugen Archiv Zentraleuropa Foto: Privat

Foto: Privat Die üblichen drei Registrierungsfotos: Der Zeugin Jehovas Alma Jakobi wurde 1942 in Auschwitz die Häftlingsnummer 24411 eintätowiert. zurück

