Hunderte Fische werden umgesiedelt Der Teich im Bad Godesberger Kurpark wird frühlingsfit gemacht

Lebensraum

Wie viel die Arbeiten kosten, kann man laut Gartenmeister Nicolas Siebke nicht genau sagen. Allerdings hielte sich „der Aufwand in Bezug zu dem, was die Anlage für Umwelt und Mensch hergibt, in Grenzen“. Der Weiher sei ein nicht nur Lebens-, sondern auch Nahrungsraum für Tiere und biete zahlreiche Versteckmöglichkeiten. Für Menschen sei er ein Ort der Ruhe und Entspannung. Außerdem sei „wissenschaftlich belegt, dass es in der Umgebung von Gewässern deutlich kühler und die Luftfeuchtigkeit höher ist“, so Siebke. „Das trägt zur Gesundheit bei.“