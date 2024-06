Kriminalfall mit neuer Technik in Bonn Telefon-Betrüger kopieren die Stimme von Verwandten

Bad Godesberg · Als ihre Tochter – so schien es – sie weinend anrief und von einem Unfall erzählte, war eine GA-Leserin erst einmal schockiert. Wahrscheinlich, so vermutet die Bad Godesbergerin, wurde deren Stimme mit Künstlicher Intelligenz simuliert. Wie die Betrüger vorgegangen sind und was die Polizei sagt.

10.06.2024 , 11:56 Uhr

Betrüger haben eine Bad Godesbergerin angerufen. Sie vermutet, dass dabei KI im Spiel gewesen ist. Foto: dpa

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg