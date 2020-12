Stadt lässt Verkehrsschild auf dem Heiderhof versetzen : Tempo-30-Schild ist jetzt besser zu sehen

Heiderhof Die Stadt hat ein Tempo-30-Schild im Schlehenweg versetzen und ein weiteres aufstellen lassen. Sie hat damit schnell auf einen Bürgerantrag reagiert.

Außerdem beklagte sich der Anwohner über das unzureichende Parkplatzangebot in der Straße. Dieses sei regelmäßig „ausgeschöpft“. Außerdem sei es nur eine Frage der Zeit, wann ein Fußgänger, der zwischen parkenden Autos den Schlehenweg überqueren will, „zum Unfallopfer werden wird“, heißt es in dem Antrag. Daher fordert er Kontrollen des Ordnungsamtes, um der Situation Herr zu werden. Ein weitere Lösungsvorschlag seinerseits: „Ergreifen von geeigneten Maßnahmen der Stadt Bonn dahingehend, dass Eigentümer von Garagen verpflichtet werden, diese zum Einstellen eines Pkw zu verwenden, anstatt dort Hausrat zu lagern“.

Wenige Tage nach dem Antrag hatte sich die Stadtverwaltung selbst ein Bild von der Lage gemacht. Demnach teilen die Experten der Stadt die Auffassung des Anwohners. „Nach der Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrsordnung ist am Anfang einer solchen Zone das Verkehrszeichen so aufzustellen, dass es bereits auf ausreichende Entfernung vor dem Einfahren in den Bereich wahrgenommen werden kann“, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung. Weiter: Dazu könne es erforderlich sein, dass das Zeichen von Einmündungen oder Kreuzungen abgesetzt aufgestellt wird. „Deshalb wird entsprechend einer verwaltungsinternen Abstimmung ein zweites Schild ‚Tempo-30-Zone’ auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Einfahrt in den Schlehenweg aufgestellt. Das vorhandene Schild wird etwas versetzt, um es besser erkennbar zu machen“, so die Abteilung für Bürger- und Straßenverkehrsangelegenheiten. Laut Markus Schmitz vom städtischen Presseamt wurde die Maßnahme bereits am 20. Oktober umgesetzt und kostete rund 300 Euro.