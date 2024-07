4200 Quadratmeter großes Areal Thomas-Kirchengemeinde will in Bad Godesberg Wohnungen bauen

Bad Godesberg · Die evangelische Thomas-Kirchengemeinde will auf einem ihrer Grundstücke in Bad Godesberg Wohnungen bauen. Was sie auf dem 4200 Quadratmeter großen Areal vorhat und was das für die Kapelle bedeutet, die dort steht, erläutert Presbyteriumsvorsitzende Angelika Bockamp.

17.07.2024 , 07:00 Uhr

Die evangelische Thomaskirche steht leer. Die Kirchengemeinde plant einen Mehrgenerationenbauen. Foto: Benjamin Westhoff