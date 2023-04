Benefizkonzert im Haus der Springmaus TikTok-Star Ricardo Marinello singt für Bonner Pflegekräfte

Stattfinden wird das Konzert am 4. Juni im Haus der Springmaus in Endenich. „Ich habe auch in Bad Godesberg nach einer entsprechenden Veranstaltungshalle gesucht. Die Stadthalle ist geschlossen und die Kleine Beethovenhalle hatte leider keinen freien Termin im gewünschten Zeitraum“, so Mortsiefer. Daher sei die Entscheidung für das Haus der Springmaus gefallen.