Bonnerin veröffentlicht Buch über den Schlaf : Tipps für eine entspannte und ruhige Nacht

Plittersdorf Die Plittersdorfer Psychotherapeutin Eva Kalbheim hat einen neuen Schlaf-Ratgeber geschrieben. Die Experting weiß, was man für eine ruhige Nacht alles tun kann. Und hat auch Tipps für den Bettpartner.

Darauf trifft die Godesberger Psychiaterin und Psychotherapeutin Eva Kalbheim täglich: auf Menschen mit massiven Schlafstörungen. „Die Betroffenen liegen abends lange wach und grübeln, kommen nicht zur Ruhe, schlafen irgendwann ein, wachen aber wieder auf, und das Gedankenkarussell dreht sich weiter“, sagt Kalbheim, die als Chefärztin und stellvertretende Direktorin einer Klinik in Erftstadt arbeitet. Ihre Patienten klagten, am Morgen danach seien sie zerschlagen, entmutigt, gereizt und nicht leistungsfähig. Besonders oft sehe sie das bei Menschen mit depressiven Erkrankungen, Anpassungsstörungen und Suchterkrankungen, fährt Kalbheim fort. „Beispielsweise nach Trennung oder Scheidung, nach einem Todesfall, nach Jobverlust oder ähnlichen einschneidenden Ereignissen im Leben.“

Kalbheim selbst war 1990 bis 1991 Ärztin in der Inneren Medizin im Bonner St. Marienhospital. Von 1998 bis 2012 war sie Pressesprecherin der Deutschen Krebshilfe in Bonn, von 2012 bis 2014 Geschäftsführerin des Deutschen Bundesverbands für Logopädie in Frechen. „Bücherschreiben ist mein Hobby, ich schreibe in meiner Freizeit“, erläutert die 56-Jährige. „Für jedes Buch brauche ich ungefähr neun Monate.“ In der „Dummies“-Serie „Lernen einfach gemacht“ eines Weinheimer Verlags hat sie schon Ratgeber über die Themen „Gelassenheit lernen“, „Resilienz“, „Meine Stärken entdecken und entwickeln“, „So leicht geht Progressive Muskelentspannung“ und „Den inneren Schweinehund bändigen“ geschrieben. Im nächsten Jahr kommt der Schwerpunkt „Selbstfürsorge“ heraus.