Ehemaliger Lokalpolitiker : Trauer um Jürgen Bruder in Bad Godesberg

Jürgen Bruder ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Foto: Ronald Friese/friese

Bonn Der Geschäftsmann, Lokalpolitiker und Vorsitzende des Vereins Bad Godesberg Stadtmarketing, Jürgen Bruder, ist am Wochenende im Alter von 68 Jahren gestorben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ebba Hagenberg-Miliu

Mit Bestürzung reagieren die Godesberger auf den Tod von Jürgen Bruder. Der Geschäftsmann, Lokalpolitiker und Vorsitzende des Vereins Bad Godesberg Stadtmarketing war am Wochenende im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit, aber letztlich plötzlich und unerwartet im Kreis seiner Familie verstorben. Die Nachricht verbreitete sich seit Dienstagmorgen im Stadtteil. „Jürgen war immer dabei, wenn es um die Entwicklung des Stadtbezirks ging“, wird in den örtlichen Facebook-Gruppen getrauert. Auch im Privaten sei Bruder immer eng mit Godesberg verbunden gewesen: als ehemaliger Karnevalsprinz oder als Mitglied in vielen Vereinen und Gruppen. „Ich mochte deine Ruhe, deine Weisheit, deine Bescheidenheit, deine Empathie und dein stets respektvolles Verhalten gegenüber anderen Menschen“, schreibt ein Trauernder. Godesbergs ehemalige Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke würdigt Bruder als „treuen Weggefährten, Macher, Freigeist.“

Ihr Nachfolger Christoph Jansen erklärt dem GA: „Jürgen Bruders Tod macht mich sehr traurig.“ Der Verstorbene werde in Godesberg eine Leerstelle hinterlassen und schmerzlich vermisst werden. Jansen wird Bruder „als engagierten, gut vernetzten, zuverlässigen und immer gut gelaunten Mitgestalter im Stadtbezirk“ in Erinnerung halten. „In der Bezirksvertretung ist er über Parteigrenzen hinweg für seine liberalen Überzeugungen eingetreten.“ Bruder war ab 1995 in der FDP, arbeitete für sie von 2012 bis 2014 auch im Stadtrat mit. 2015 wechselte er in die CDU. „Als intimer Kenner Bad Godesbergs war er immer ansprechbar und hilfsbereit, jemand, dem es um die Sache ging“, lobt Jansen Bruder weiter. In der Ratspolitik habe Bruder vor allem jahrelang im Umweltausschuss mitgewirkt.

Bruder war gebürtiger Rüngsdorfer. Die Schulbank drückte er im ehemaligen Heinrich-Hertz-Gymnasium. Was kaum jemand wusste: An der Technischen Hochschule Aachen studierte er Maschinenbau, wie er selbst in den sozialen Medien vermerkte. Die Godesberger kannten ihn als Gründer und Chef der Fotografie-Marketing-Touristik-Kommunikation - Bruder GmbH mit Fotostudio in der Schultheißgasse. Und als Einen, der vom Dachgeschoss des Plittersdorfer Elternhauses aus viel und gerne reiste. Dem GA berichtete er vor Jahren von einer seiner Leidenschaften, dem Reiten, und wie er nach einem Reitunfall und einem gebrochenem Lendenwirbel wieder aufs Pferd stieg. „Wenn mich etwas fesselt, wenn ich einmal Blut geleckt habe, dann bleibe ich dabei“, sagte Bruder damals.