Bahnhod Bad Bad Godesberg : Trepenzugang über Von-Groote-Platz ist freigegeben

Die Deutsche Bahn hat den Zugang über den Von-Groote-Platz wieder freigegeben. Einige Restarbeiten stehen aber noch an. Foto: Maximilian Mühlens

Die Deutsche Bahn hat überraschend den Zugang zum Von-Groote-Platz freigeben. Doch es ist noch nicht alles fertig.

Gute Nachrichten für Bad Godesberger Bahnkunden: Am Freitagnachmittag konnte die Deutsche Bahn überraschend den Zugang zum Von-Groote-Platz freigeben.

Dieser war aufgrund der Sanierungsarbeiten am Bahnhof seit Monaten gesperrt. Wie berichtet, wurde eine Treppe vom Von-Groote-Platz gebaut, die nun in das Bahnhofsgebäude führt. „Die Arbeiten wurden heute soweit fertiggestellt, dass wir den Zugang wieder freigeben können“, so ein Bahnsprecher.