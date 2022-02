Bauarbeiten am Alstadtcenter : Treppenbrunnen verliert Wasser

Am Treppenaufgang zum Altstadtcenter finden derzeit Reparaturarbeiten statt. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Der Treppenbrunnen am Altstadtcenter ist undicht. Daher wurde der Aufgang abgesperrt. Die Eigentümerin des Altstadtcenters, eine Berliner Objektverwaltung, will den Brunnen wieder so herrichten lassen wie er war.



Passanten, die derzeit Am Michaelshof die roten Treppen zum Altstadtcenter passieren, dürften die im Wind flatternden Absperrbänder wohl nicht übersehen. Ein langer Riss zieht sich die Stufen auf der rechten Treppenseite hoch. Sand und Kiesschotter häufen sich daneben auf den Pflastersteinen. Unterhalb des Geländers sind gräuliche Schutzplatten verbeult und verzogen – kahler Beton kommt darunter zum Vorschein. Davon unberührt ist weiterhin der zentrale Wasserverlauf des Treppenbrunnens.

Auf GA-Nachfrage erläuterte Teresa Staill von der zuständigen Objektverwaltung Grand City Property Ltd mit Sitz in Berlin, dass aktuell am Treppenbrunnen eine Abdichtungsmaßnahme durchgeführt werde. „Es handelt sich dabei um eine Instandsetzungsmaßnahme, der ursprüngliche Charakter des Treppenbrunnens bleibt erhalten“, so die Sprecherin. Wie lange die Arbeiten dort konkret dauern werden, konnte Staill nicht sagen. „Grundsätzlich sind Außenarbeiten immer auch von der Witterung abhängig“, lautete ihre Begründung. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die anstehenden Arbeiten bei gutem Wetter bereits nächste Woche ausgeführt werden können.“

Kein Denkmalschutz für den Treppenbrunnen

Nachfragen von Seiten der Stadtverwaltung zur Maßnahme muss der Objektverwalter nicht befürchten. Markus Schmitz vom Presseamt der Stadt Bonn erklärte, die Stadtverwaltung sei an den Arbeiten weder beteiligt noch in den Vorgang involviert. „Es handelt sich um eine Privatfläche“, sagte Schmitz. Außerdem stehe der Bereich nicht unter Denkmalschutz.