Bürger.Bad.Godesberg bieten Session zum Mitmachen : Trinkpavillon wird zum Jazz-Tempel

Der Trinkpavillon liegt idyllisch im Bad Godesberger Kurpark hinter der Stadthalle. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Erst kürzlich luden die Bürger.Bad.Godesberg junge Bonner Musiker in ihren Trinkpavillon ein. Nun startet der Verein an gleicher Stelle die Reihe „Jazz-Session im Park“, bei der die Gäste mitmachen können. Hinter dem Konzept steht Mitglied Helmuth Both.

Es ist nicht so, dass Helmuth Both nicht wüsste, was er mit seiner freien Zeit anstellen könnte. Doch wenn es um das Thema Musik geht, ist das Mitglied von zwei Band-Formationen nicht zu stoppen und stellt gerne Neues auf die Beine. Diesmal die erste Ausgabe der „Jazz-Session im Park“ des Vereins Bürger.Bad.Godesberg im Trinkpavillon am Mittwoch, 23. Februar.

Angetreten ist der gebürtige Bonner, der mittlerweile in Niederkassel lebt und in Wesseling als Realschullehrer arbeitet, im Verein schon 2019 als Berater für musikalische Veranstaltungen. Das Konzept für die neue Reihe, die fünf Mal pro Jahr stattfinden soll, hat sich der 64-Jährige bei einem Bekannten in Brühl abgeschaut, wie er freimütig gesteht. Vielleicht weil der Keyboarder sich seit drei Jahren selbst dem Jazz widmet, kam er darauf, eine solche Session als Ergänzung zu Musik im Park (traditionell open air) und der gerade eingeführten Musik im Park Extra (für junge Bonner Musiker) anzubieten.

Die Opener Band spielt 45 Minuten

Los geht es um 19 Uhr mit einer Opener-Band. Das Besondere: Kerstin Lütz (Schlagzeug), Björn Klaus (Bass), Gösta Busch (Piano), Dave Doerr (Trompete) und Gernot Gad (Saxofon) spielen sonst nicht als feste Formation. Wenn sie nach etwa 45 Minuten mit ihrem Programm durch sind, heißt es „Bühne frei“ für Anfänger, Erfahrene oder Profis. „Für sie gibt es eine Session mit vorab ausgewählten Stücken in wechselnden Besetzungen und bei Bedarf mit Unterstützung der Opener-Band“, erklärt Both.

Wer zu Hause schon etwas üben will, die Titel samt Tonart lauten: All Blues (G), Black Orpheus (Am), Angel eyes (Cm), Afternoon in Paris (C), Blues in the closet (G), What is this thing called love (C), Caravan (C), Someday my prince will come (Bb) und There will be another you (Eb). „Es wäre wünschenswert, wenn sich die Mitspielerinnen und Mitspieler vorher schon als solche anmelden, aber wer erst einmal zuhören und dann spontan mitmachen will, kann das auch“, sagt Both.

Den Abend widmet er Jürgen Dietz

90 Leute fasse der Trinkpavillon im Bad Godesberger Kurpark ohne Bestuhlung. „Aber wegen Corona bestuhlen wir nur noch so, dass es nur die Hälfte an Plätzen gibt“, erklärt der musikalische Leiter. Eigentlich wäre Letzteres an jenem Abend sein Freund, der Wachtberger Saxofonist Jürgen Dietz gewesen. „Aber er ist leider Anfang des Jahres überraschend gestorben“, sagt Both. Er will ihm den Abend widmen. Zuletzt waren die beiden Mitglieder der Cover-Band „Steely Dan“.

Daneben ist Both noch bei der Bonner Big Band „Just in Time“ als Pianist aktiv. Seinen musikalischen Weg startete er klassisch mit Blockflöte. „Mit sechs habe ich Klavierunterricht in der Godesberger Musikschule erhalten“, erzählt der Mann, der den Stadtbezirk als Heimat bezeichnet. Später kam als Zweitinstrument Gitarre hinzu, für die populäre Musik. Dass er auch in der Pubertät dranblieb, verdankt er seinen Eltern: „Sie haben mir nie Druck gemacht.“

Both studierte Musik auf Lehramt

Danach studierte er Musik auf Lehramt und machte privat Tanzmusik, Rock oder auch Bluesmusik. Nun hat er, wie erwähnt, den Jazz für sich entdeckt und hofft, über die neue Veranstaltung im Trinkpavillon andere dafür zu begeistern. Selbst in Aktion wird man den Musiker dort vorerst nicht sehen. „Das hätte vielleicht ein Geschmäckle, die Bühne soll für andere frei sein“, sagt Both bescheiden.

Foto: Privat Helmuth Both lernte als Kind in der Godesberger Musikschule Klavier. Heute kümmert er sich um das musikalische Programm der Bürger.Bad.Godesberg im Trinkpavillon.

