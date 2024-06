Ausfall in Bad Godesberg Trinkwasserbrunnen auf dem Theaterplatz ist abgesperrt

Bad Godesberg · Mehr als zehn Brunnen in Bad Godesberg werden in diesem Jahr nicht in Betrieb genommen – darunter auch der Brunnen auf dem Ria-Maternus-Platz. Und auch der Trinkwasserbrunnen auf dem Theaterplatz ist aktuell trocken.

29.06.2024 , 15:00 Uhr

Der Trinkwasserbrunnen auf dem Theaterplatz ist abgesperrt. Foto: Axel Vogel

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg