Johanniter eröffnen Parkhaus in Schweinheim : Trockenen Fußes und pünktlich ins Waldkrankenhaus

Johanniter investieren vier Millionen Euro : Am Waldkrankenhaus in Bad Godesberg entsteht ein Parkhaus Um den Parkdruck für Patienten und Angehörige zu mindern, bauen die Johanniter am Waldkrankenhaus ein Parkhaus für vier Millionen Euro. Vor der Fertigstellung im Dezember fallen in Schweinheim aber erst einmal Stellplätze weg.