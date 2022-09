Musiker Pape Samory Seck unterrichtet in Bad Godesberg : Trommeln ist ein Kommunikationsmittel

Pape Samory Seck unterrichtet Trommeln in Godesberger Schulen. Und er bringt eine CD heraus. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Pape Samory Seck ist ein As an der Trommel. Er unterrichtet regelmäßig an Schulen in Bad Godesberg. Nun bringt er eine CD heraus, die am 4. September am Kleinen Theater vorgestellt wird.



Anfang Juli war der Trommel-Künstler Pape Samory Seck maßgeblich beteiligt am Afrika-Festival des Vereins Kunst & Kultur Bad Godesberg (KuKuG) im Stadtpark. Nun kommt der aus Senegal stammelnde Musiker und Dozent mit seiner nach ihm benannten Band noch einmal am 4. September ab 19 Uhr auf die Außenbühne des Kleinen Theaters.

„Wir stellen unsere neue CD vor, die am selben Tag erscheint. Es ist also eine Premiere“, erklärt der 44-jährige Musiker im GA-Gespräch. Der Titel der „Wordmusic“-CD wird „Baobab“ sein. „Das ist bei uns im Senegal der Baum, um den herum sich die Menschen treffen, miteinander sprechen und Musik machen“, erzählt Seck.

Er hat in der achtköpfigen Band an den Instrumenten Balafon, Bass, Kora, Gitarre, Keybords und natürlich weiteren Trommeln auch Familienmitglieder vereinigt. „Dazu kommen andere Musiker aus dem Senegal, die jetzt in Holland leben“, sagt Seck. Die Band ist nach ihrem Auftritt am Kleinen Theater mit der CD auf Tournee ins Ruhrgebiet und nach Süddeutschland.

Mit 16 Jahren war Seck aus dem Senegal nach Deutschland gekommen, studierte später am Bostoner Berklee College of Music und machte sich international einen Namen. In Bonn hatte er mit dem Tanztheater „Le Deggo“ in der Brotfabrik debütiert. Bis heute folgten Engagements auch in verschiedenen Musikgruppen und musikalischen Genres wie Jazz, Weltmusik, Pop, Klassik und traditioneller afrikanischer Musik.

Seck ist aber auch als Dozent tätig. Er arbeitet für die Mannheimer Popakademie und die Musikhochschule Detmold, gibt Workshops und leitet Meisterklassen. Der 44-Jährige, der mit seiner Familie in Bonn lebt, ist auch hier als Dozent kein Unbekannter. „Ich gehe mit meinen Trommeln in Schulen, Kindergärten und Altersheime“, berichtet Seck.

Trommeln als Therapie

Auch in einem Heim für psychisch Kranke in Bonn war er tätig. „In meiner Heimat wird Trommeln auch in der Therapie für Kranke genutzt“, berichtet er und erläutert die beruhigende Wirkung des Instruments. „Trommeln ist in unserer Tradition ein Kommunikationsmittel, so wie ein Telefonat oder ein Brief“, betont Seck. Die Botschaft käme also auch bei psychisch Kranken an. Kindergartenkinder seien sehr leicht für das Instrument zu begeistern, schildert Seck. Und Senioren in Heimen berichteten ihm, dass es in ihrer Jugend leider überhaupt keinen Austausch mit afrikanischer Kultur gegeben habe – und sie wippten bei seinem Trommelspiel mit.

In den von ihm derzeit geleiteten Kursen an der Johannes-Rau-Hauptschule sei das Arbeiten schwieriger. „Da muss ich die Schüler erst mal ankommen und locker werden lassen, da muss ich Vertrauen aufbauen. Das ist letztlich Integrationsarbeit“, sagt Seck.

Er selbst habe sich das Trommeln bei seiner Familie abgeschaut. Mit Sechs habe er damit angefangen, zuerst auf allem, was er erwischen konnte. Inzwischen hat er sich zu einem international gebuchten Botschafter seines Instruments hochgearbeitet.

Seck wisse musikalisch und organisatorisch genau, was er wolle, er sei extrem professionell, beurteilt die KuKuG-Vorsitzende Sabine Köhne-Kayser ihre bisherige Kooperation mit ihm. „Ich arbeite sehr gerne mit ihm, weil wir beide Ideen haben, weiterentwickeln und dann auch unproblematisch umsetzen.“