Ärgenis: Taubenkot Darum lässt Bonn Tauben nicht von Greifvögeln jagen

Wie kam die zerlegte Taube auf das Vordach? Die Frage stellten sich Gabriele Schäfer und Klaus Krosanke, die bis vor Kurzem Bücher Bosch in der Bad Godesberger Innenstadt betrieben haben. Den mutmaßlichen Täter fotografierten die beiden ein paar Tage später, als er auf dem Vordach der Immobilie saß, in der einst ihre Buchhandlung war. Das Foto schickten sie an den GA. Darauf zu sehen: ein Sperber. In der Mail mit dem Bild des Greifvogels schrieben die beiden: „Wenigstens einer kümmert sich um die Taubenplage!“