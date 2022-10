Dauerbaustelle in der Bad Godesberger Ubierstraße : Trotz Unwägbarkeiten soll ab Anfang Dezember freie Fahrt gelten

Die Ubierstraße ist ab der Rheinallee bis zur Denglerstraße weiter nur in einer Richtung zu befahren. Foto: Alexander Barth

Bad Godesberg Bei den seit Monaten andauernden Arbeiten in der Ubierstraße sieht sich die Verwaltung aktuell im definierten Zeitplan. Bis Anfang Dezember sollen alles geschafft sein, sann soll es auch mit den Einschränkungen vorbei sein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Barth

Seit Monaten ist die Ubierstraße in Bad Godesberg auf beträchtlicher Länge ein Flickenteppich. Nach den ursprünglichen Plänen der Verwaltung sollten die umfassenden Kanalarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Rheinallee um Am Arndtplatz viel weiter sein. Nachdem sich Ende September herausstellte, dass der Untergrund an vielen Stellen in desolatem Zustand ist und die Straße auf ganzer Breite erneuert werden muss, dauern die Arbeiten an – und sie werden sich bis mindestens Anfang Dezember hinziehen.

Man bewege sich allerdings im Zeitplan, heißt es aus der Verwaltung auf GA-Anfrage. Für Anwohnende, Geschäftsleute und Mitarbeitende von in der Straße ansässigen Firmen und Institutionen hat sich eine Routine unter verkehrlichen Einschränkungen etabliert, während das Bild der Baustelle sich nahezu ständig wandelt. In diesen Tagen ist zusätzlich eine Spezialfirma im Einsatz, die die alten und neuen Kanäle durchleuchtet.

Untergrund nicht mehr tragfähig

Auf Anfrage berichtet die Verwaltung von den Unwägbarkeiten, die die Bautätigkeit in der jüngeren Vergangenheit beeinflusst haben und die Sicherung des Untergrunds nötig machten. So sei im Zuge der Ausschachtungsarbeiten an vielen Stellen grober Bauschutt mit mangelnder Verdichtung vorgefunden worden, erklärt Tiefbauamtsleiter Peter Esch.

Von der Rheinallee bis zur Denglerstraße ist die Ubierstraße derzeit weiterhin in einer Richtung befahrbar. In Richtung Am Arndtplatz geht für den Durchgangsverkehr weiterhin nichts. Auf diesem Abschnitt soll bis Anfang November der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, sagt Esch. Dort wäre demnach also als Erstes wieder freie Fahrt. Zum Teil sind die Fachleute sichtbar noch damit beschäftigt, am Straßenrand die Drainage zu verlegen.

Der Bereich zwischen Rheinallee und Denglerstraße beschäftigt die Fachkräfte dann also ab dem kommenden Monat. Der Rat der Stadt hatte Ende September die grundlegende Sanierung kurzfristig auch deshalb beschlossen, um den geplanten Neuaufbau nachträglich ins Straßen- und Wegekonzept der Stadt aufzunehmen. Dies diente laut Verwaltung konkret dazu, die umlagefähige Landesförderung nicht zu gefährden.

Die in einem solchen Fall üblichen Anliegerbeitrage sollen aber wie angekündigt nicht fallen, bekräftigt Amtsleiter Esch: „Nach derzeitigem Stand beträgt die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen 100 Prozent des umlagefähigen Aufwandes mit der Folge, dass bei einer Bewilligung keinerlei Zahlungen von den Beitragspflichtigen in der Ubierstraße zu leisten wären.“

Kostenkalkulation von 950.000 Euro soll eingehalten werden