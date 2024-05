Rolltreppen mit LED-Technik in Bonn Neue Rolltreppen in den U-Bahnen wechseln die Richtung

Zur Geschichte der Rolltreppe

Die Geschichte der Rolltreppe hat im 19. Jahrhundert in den USA begonnen. Die Industrialisierung machte auch vor dem beschleunigten Transport von Menschen, vor allem von Arbeitern und Kunden, nicht halt. Die Förderbänder der frühen Fleischindustrie spielten ebenso mit hinein wie die Erfindungen für den Eisenbahnbau. Andrea Mihm hat auf mehr als 350 Seiten in einer Dissertation an der Universität Marburg die Kulturgeschichte der Rolltreppe aufgearbeitet. Die Idee einer Rolltreppe als ein „für den Menschen erdachtes Transportsystem in Fließbandform“ kam demnach erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Der aus Massachusetts stammende Nathan Ames meldete am 9. August 1859 ein Patent für „Revolving Stairs“, also „umlaufende Stufen“ an, das aber nie gebaut wurde. Wegweisend war aber die Erfindung von Jesse W. Reno, der sich 1892 das „endlose Transportband für Menschen“ patentieren ließ, das 1895 als Attraktion im Vergnügungspark von Coney Island in Betrieb ging. Als Erfinder der Rolltreppe gilt George A. Wheeler, der fünf Monate nach Reno sein Patent erhielt. Den wirtschaftlichen Durchbruch hatte die Rolltreppe 1900 bei der Weltausstellung in Paris, sie wurde anschließende vor allem für Kaufhäuser und U-Bahn-Stationen genutzt. Die heute bekannte Rolltreppe mit bewegten Stufen wurde von der Otis Elevator Company konstruiert. 1925 installierte das Kölner Warenhaus Tietz die erste Rolltreppe Deutschlands dieser Bauart in Deutschland, worüber laut Nihm auch die Zeitungen berichteten. Die Kulturwissenschaftlerin nennt allerdings auch andere Quellen, die die erste Rolltreppe bei Tietz in Berlin verorteten.