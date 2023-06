Ubuntu Cup 2023 Fußballevent in Bad Godesberg bringt Menschen zusammen

Sylla selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ein Teil von ihm stammt von der Elfenbeinküste, weshalb seine Haut auch dunkler ist als die des Durchschnittseuropäers. So lernte er von klein auf, was es bedeutet, Vorurteilen ausgesetzt zu sein. „Ich habe einiges geleistet, ein Stipendium bekommen und schließlich ein Unternehmen aufgebaut“, erzählte er und beschrieb eine Alltagssituation: „Trotzdem: Wenn ich in einen Laden gehe, spüre ich manchmal die Blicke, wenn misstrauisch geguckt wird, ob ich nicht gerade irgendetwas einstecke.“