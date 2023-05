Fußballspielen gegen Rassismus Der Ubuntu-Cup in Bad Godesberg soll Vorurteile abbauen

Ubuntu bedeutet in der Sprache der südafrikanischen Zulu „Ich bin, weil du bist“. „Ein Mensch wird durch andere erst zum Menschen“, erklärt Djibril José Sylla, Ausrichter des Ubuntu-Cup in Bad Godesberg, warum die Veranstaltung so benannt ist. Das Fußball-Turnier findet am 8. Juni von zehn bis 17 Uhr auf dem Sportplatz des Godesberger FV statt. Beim Ubuntu-Cup treffen Mannschaften aus Menschen afrikanischer Herkunft und deutschen Institutionen mit jeweils sieben Spielerinnen und Spielern aufeinander.