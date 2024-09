Fälle in Bad Godesberg Zwei Festnahmen nach Überfällen auf Tankstellen

Das wichtigste Detail, das ihn nun überführte, war seine Kleidung. Ein Polizist der Wache Bad Godesberg wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr während einer Streifenfahrt auf zwei Männer aufmerksam, die den Kreuzungsbereich Winterstraße/Burgstraße/Pfarrer-Minartz-Straße in Richtung der Godesberger Innenstadt querten. Ihm fiel sofort der rote Jogginganzug mit weiß-schwarzen Streifen auf. Laut Rott kamen mehrere günstige Umstände zusammen: Zum einen waren die beiden Taten nicht lange her, zum anderen liegen die Tankstellen im Wachbereich der Polizisten, die deshalb gut mit dem Fall betraut sind. In den Videoaufnahmen der Tankstellen sei zudem zu erkennen gewesen, dass es sich um zwei Personen handelte.