Polizei sucht Täter : Bewaffneter überfällt Tankstelle in Bad Godesberg

Bonn Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Sonntagabend die Aral-Tankstelle in Bad Godesberg überfallen. Die Beamten bitten Kunden, die zu dem Zeitpunkt auf dem Gelände waren, sich zu melden.

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend die Aral-Tankstelle in Bad Godesberg überfallen und ausgeraubt. Kurz vor 22 Uhr hatte der Mann die Tankstelle an der Godesberger Allee betreten, bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und zwang ihn, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Sein Gesicht hatte der Mann bis zu den Augen mit einem Tuch verdeckt. Mit seiner Beute verließ er den Tatort und lief in Richtung Bad Godesberg davon.