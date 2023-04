Carla Batuca-Branco leitet Büro Übersetzen ist eine Kunst

„Das Dolmetschen ist bei uns noch ein Stiefkind, das ich gerne ausbauen würde“, bekennt sie und dolmetscht hin und wieder im Gerichtssaal konsekutiv, also im Anschluss an das Gesagte. „Da ist man permanent unter Spannung.“ Dass im Deutschen das Verb oft erst am Ende eines Satzes komme, sei eine besondere Herausforderung; erst recht beim Simultandolmetschen. „Diese Tätigkeit gehört Studien zufolge zu den anstrengendsten“, so Batuca-Branco, „und kommt direkt hinter dem Piloten auf Platz 1.“