Übung in Bad Godesberg Rettungskräfte proben Stadtbahn Unfall

Bei der Übung in der Nacht simulierten die Rettungskräfte zusammen mit den Bonner Stadtwerken am unterirdischen Gleis der Haltestelle „Stadthalle“ einen Unfall einer Stadtbahn. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden dabei mit einem herausfordernden Szenario konfrontiert. Die Alarmierung dabei lautete: „MANV“ -Massenanfall von Verletzten. „Die Schwierigkeit bestand darin, dass wir einen Unfall mit anschließendem Feuer und rund 15 Verletzten in einem zudem noch von seinen Gegebenheiten her schwierigen Einsatzort simuliert hatten“, erklärte Feuerwehrsprecher Ralf Krahforst.