Flüchtlingsunterkunft in Bad Godesberg Ukrainische Geflüchtete feiern mit ihren Nachbarn

Am Samstagnachmittag standen die Zeichen in der Wielandstraße auf Begegnung. Knapp ein Jahr, nachdem Geflüchtete aus der Ukraine in das ehemalige Verwaltungsgebäude der Deutschen Post DHL an der Ecke zur Sedanstraße eingezogen waren, lud das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Betreiber der Unterkunft zum Austausch mit der Nachbarschaft. Derzeit sind dort nach GA-Informationen 250 Menschen untergebracht. Die Bewohner hatten Kuchen vorbereitet und buken Waffeln. Heiße Würstchen wurden angeboten. Nachbarn kamen hinzu und brachten ebenfalls Selbstgebackenes mit. „Wir haben eine sehr musikalische Familie im Haus, die gab mit Saxophon und Klarinette ein kleines Konzert“, freute sich Daniel Schult vom DRK-Team. Eine Kindergruppe tanzte zu ukrainischer Musik.