Ein Jahr Krieg in der Ukraine : Unbekannte bewerfen Russisches Generalkonsulat in Bad Godesberg mit Farbkapseln

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges rund um das Konsulat beobachtet haben. Foto: dpa/Marijan Murat

Bad Godesberg In den frühen Morgenstunden haben am Freitag Unbekannte das Russische Generalkonsulat in Schweinheim mit Farbkapseln beworfen. In dieser Woche ist es bereits der zweite Vorfall. Am Mittwoch wurden drei rote Z-Symbole gesprüht. Die Bonner Polizei sucht nach Zeugen.



Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Farbkapseln mit roter Farbe auf das Gelände des Russischen Generalkonsulats in Schweinheim geworfen. Die Tat soll sich im Zeitraum zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr ereignet haben. Am Freitagnachmittag waren im Eingangsbereich des Konsulats noch rote Farbreste zu sehen. Laut eines Polizeisprechers hat eine Kapsel auch ein Gebäude getroffen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnten die mutmaßlichen Täter mit einem Fahrzeug zu der Liegenschaft in der Waldstraße gefahren sein. Am Freitag hat sich der Angriff Russlands auf die Ukraine gejährt. Am Mittwoch demonstrierten vor dem Konsulat 60 Menschen gegen den Krieg.

Am Mittwoch wurden Z-Symbole gesprüht

Es ist in dieser Woche bereits der zweite Vorfall dieser Art. Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch an Eingängen des Konsulats rote Z-Symbole gesprüht. Die Farbe sollte wohl Blut symbolisieren, weshalb die Farbe auch verlaufen war. Das Z wird in Russland als Militär- und Propagandazeichen für den Krieg in der Ukraine verwendet. In Deutschland ist das Zeigen des Z-Symbols im entsprechenden Kontext strafbar, weil damit der Angriffskrieg öffentlich gebilligt wird. Grundlage dafür ist Paragraf 140 im Strafgesetzbuch zur „Billigung von Straftaten“. Dafür sind bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe vorgesehen.

Am Mittwoch hatten Unbekannte Z-Symbole auf Gebäude und Zäune des Konsulats gesprüht. Foto: Max Mühlens

Während zwei Symbole schnell entfernt werden konnten, blieb eines an einem der Eingänge etwas länger bestehen, ehe es von den Verblendziegeln entfernt wurde. Die drei Graffiti fielen am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr auf. Für die Graffiti hätten die Unbekannten das Gelände des Konsulats nicht betreten, erklärte die Polizei auf GA-Anfrage. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz wegen Sachbeschädigung.