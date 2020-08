Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen Auto in Rüngsdorf auf

Drei Unbekannte haben in Bonn-Rüngsdorf ein Auto aufgebrochen (Symbolbild). Foto: Symbolfoto: dpa

Bonn Drei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in der Basteistraße in Bonn-Rüngsdorf ein geparktes Auto aufgebrochen und elektrische Geräte aus dem Inneren gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.



Ein Anwohner der Basteistraße in Bonn-Rüngsdorf ist am Donnerstagabend auf eine Straftat aufmerksam geworden: Wie die Polizei mitteilt, hörte er gegen 23.30 Uhr Geräusche auf der Straße. Als er nachsah, beobachtete er drei verdächtige Personen, die sich offenbar gerade an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten.

Nach derzeitigem Sachstand hätten sie die Beifahrertür gewaltsam geöffnet und elektrische Geräte aus dem Wageninneren gestohlen. Danach flohen sie in unbekannte Richtung.

Zu den drei Tätern liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor:

rund 1,80 Meter groß

eher schlanke Statur

bekleidet mit Kapuzenpullis und Mund-Nasen-Masken