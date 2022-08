Unfall an Kreuzung in Bad Godesberg : Fahrradfahrerin erleidet bei Kollision mit Pkw schwerere Kopfverletzungen

Unfall an Kreuzung in Bad Godesberg

Am Donnerstagabend hat sich eine 50-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall auf der Kreuzung "Brunnenallee/Elisabethstraße" nahe der Bad Godesberger Innenstadt schwer verletzt. Foto: Max Mühlens

Bad Godesberg Am Donnerstagabend hat sich eine Fahrradfahrerin auf einer Kreuzung in Bad Godesberg schwer verletzt. Vermutlich hat eine 85-jährige Autofahrerin sie beim Abbiegen übersehen.

Gegen 18.30 Uhr am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte wegen eines Unfalls alarmiert. Auf der Kreuzung „Brunnenallee/Elisabethstraße“ nahe der Bad Godesberger Innenstadt hatte sich eine 50-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Laut Aussage der Polizei hatte vermutlich eine 85-jährige Autofahrerin sie beim Abbiegen in die Elisabethstraße übersehen. Die 50-jährige Fahrradfahrerin soll Kopfverletzungen davongetragen haben. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.