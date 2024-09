Unerlaubt abgebogen Auto stößt auf B9 in Bonn mit Bahn der Linie 63 zusammen

Der 59-jährige Autofahrer fuhr gegen 12 Uhr auf der B9 in Richtung Bad Godesberg und bog nach links in die Heinemannstraße ab, obwohl das Linksabbiegen an der Stelle verboten ist. Dabei prallte er mit der Linie 63 zusammen, die ebenfalls aus Bonn in Richtung Bad Godesberg unterwegs war.