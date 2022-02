Einsatz auf Hochkreuzallee : 72-Jähriger bei Unfall in Bonn-Friesdorf schwer verletzt

72-Jähriger bei Unfall in Bonn-Friesdorf schwer verletzt

Friesdorf In Bonn-Friesdorf ist ein 72-jähriger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Ein 72-Jähriger ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in Bonn-Friesdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der Pkw-Fahrer gegen 11.30 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen im oberen Bereich der Hochkreuzallee in einer Kurve von der Straße abgekommen und sodann auf einem Privatgrundstück gegen einen Baum gefahren. Dabei beschädigte er ein auf dem Grundstück geparktes Auto.