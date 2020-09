Kostenpflichtiger Inhalt: Chef des Kleinen Theaters in Bad Godesberg : Theater-Chef aus Bonn in schweren Unfall auf B9 verwickelt

Am Tag nach dem Unfall sind die Spuren an der Ecke Godesberger Allee/Kennedyallee noch deutlich zu sehen. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Frank Oppermann, Chef des Kleinen Theaters in Bad Godesberg, hatte am Montagabend einen schweren Autounfall auf der B9, weil ein anderer Autofahrer über Rot fuhr. Über Facebook lassen ihm zahlreiche Menschen Genesungswünsche zu kommen.



Frank Oppermann atmet tief durch, so ganz glauben kann er noch nicht, was ihm am Montagabend auf dem Heimweg passiert ist. Vor allem kann er nicht glauben, wie viel Glück er hatte. Gegen 22.35 Uhr wird der Chef des Kleinen Theaters auf der B9, Höhe Hochkreuz, in einen schweren Autounfall verwickelt. „Wenn einem so etwas passiert, läuft ein ganz kurioser Film ab“, so der 54-Jährige am Tag nach dem Unfall.

Auf GA-Anfrage schildert Polizeisprecher Simon Rott den Unfallhergang wie folgt: Der 56-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Mercedes aus Richtung Bonn und wollte von der Godesberger Allee (B9) am Hochkreuz nach links auf die Kennedyallee abbiegen. Dabei zeigte die Ampel für ihn allerdings Rot an. Er fuhr über die Straßenbahngleise, und es kam zum Zusammenstoß mit dem Nissan Note von Frank Oppermann.

Frank Oppermann leitet seit 2019 das Kleine Theater. Foto: Patric Prager

Der Theaterchef kam aus Richtung Bad Godesberg und wollte in Richtung Bonn Innenstadt fahren. Laut Oppermann war der Zusammenstoß derart heftig, dass sein Wagen anschließend auch noch gegen einen Laternenmast gedrückt wurde. Die Airbags lösten aus, schnell hätte sich der Innenraum mit einem „beißenden Dampf“ gefüllt. „Letztendlich stand der Wagen zwischen zwei Masten, sogar die Anhängerkupplung war abgerissen“, so Oppermann. Der Motorraum sei fast nicht mehr existent gewesen. Die Polizei war übrigens nicht weit entfernt, ein Streifenwagen fuhr unmittelbar hinter dem Chef des Kleinen Theaters und konnte direkt nach dem Unfall helfen.

In der Uniklinik Bonn gab es Entwarnung

Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt, Oppermann musste mit einem Rettungswagen in die Bonner Uniklinik gefahren werden. „Ich wurde panisch und kroch aus der Beifahrertüre heraus. Dann ist man glücklich darüber, dass das noch ging“, so Oppermann. Besonders heikel: Weil er Blutverdünner nimmt, ist jede noch so kleine Verletzung gefährlich. „Ich war sehr in Sorge, dass ich innere Blutungen habe“, so Oppermann gegenüber dem GA. Die Untersuchungen im Krankenhaus seien aber sehr gut verlaufen, es konnte Entwarnung gegeben werden.

In einem öffentlichen Beitrag auf seiner Facebook-Seite berichtet der Theater-Chef sehr detailliert von seinem Unfall. Bis zum Dienstagnachmittag hatten bereits mehrere hundert Facebook-User ihre Genesungswünsche ausgerichtet. Einige schrieben, dass er froh sein kann, so gute Schutzengel gehabt zu haben. „Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt. Das sagte mir eben auch noch einmal der Mann vom Abschleppunternehmen. Es sei erstaunlich, dass ich so heil aus dem zerstörten Auto herausgekommen bin“, so Oppermann. Nach seinem kurzen Krankenhausaufenthalt musste er sich erst einmal informieren, wo sein Auto hingebracht wurde. „Im Auto liegen noch ein paar wichtige Dinge für das Theater, die muss ich noch unbedingt abholen“, so der 54-Jährige.

Frank Oppermann dankt Rettungskräften

In seinem Facebook-Posting dankt Oppermann den eingesetzten Rettungskräften und dem Team im Krankenhaus. Seine Schwester sei gleich aus dem 130 Kilometer entfernten Marl gekommen und habe sich ebenfalls gekümmert.