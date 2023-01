Unfall in Lannesdorf : 82-jährige Autofahrerin fährt durch Glasfront in Supermarkt

Die 82-Jährige beschädigte eine Glasfront des Supermarkts erheblich. Foto: Axel Vogel

Lannesdorf Eine Seniorin ist am Montag mit ihrem Auto durch eine Glasfront in einen Supermarkt in Bonn-Lannesdorf gefahren. Die Frau hatte mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt.



Eine 82-Jährige ist am Montagvormittag in Lannesdorf mit ihrem Auto in einen Supermarkt gefahren. Die Seniorin habe gegen 11.45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Drachenburgstraße vermutlich Gas und Bremse verwechselt, teilte Frank Frenser, Sprecher der Feuerwehr Bonn, mit. Dabei sei die Frau über den Parkplatz und durch den Eingangsbereich des Marktes gefahren und prallte im Verkaufsraum gegen zwei Pfandautomaten, so Frenser. Dabei habe sie eine Glasfront des Ladens erheblich beschädigt.