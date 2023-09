Bad Godesberg Radfahrerin bei Unfall an Zebrastreifen verletzt

Bad Godesberg · In Bad Godesberg hat am Dienstagmorgen ein autofahrer eine Radfahrerin an einem Zebrastreifen erfasst. Sie wurde leicht verletzt. Die Unfallermittlungen dauern noch an.

12.09.2023, 12:02 Uhr

Am Dienstagmorgen sind in Bad Godesberg ein Auto und ein Fahrrad kollidiert. Foto: Maximilian Mühlens





Bei einem Unfall am Dienstagmorgen ist in Bad Godesberg eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Gegen kurz nach 9 Uhr erfasste auf der August-Bebel-Allee an der Ecke Marie-Schlei-Straße ein Auto die Radfahrerin. Diese war nach Angaben der Polizei direkt vor dem Unfall über einen Zebrastreifen gefahren. Der genaue Unfallhergang sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Unfallstelle musste zwischenzeitlich gesperrt werden, was für Verkehrschaos in Bad Godesberg sorgte. Die August-Bebel-Allee verläuft parallel zur B9. Nach einer halben Stunde wurde die Strecke wieder freigegeben.

(ga)