Verkehrsunfall in Bad Godesberg : Unbekannter Autofahrer fährt zehnjährige Radfahrerin an und flüchtet

Bad Godesberg Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag eine zehnjährige Radfahrerin in Bad Godesberg angefahren und ist dann geflohen. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Montag auf der Elisabethstraße in Bad Godesberg eine junge Radfahrerin angefahren haben. Nach Angaben der Polizei soll die Zehnjährige gegen 11:15 Uhr den Zebrastreifen an der Petersbergstraße in Richtung Redoutenpark überquert haben. Zeitgleich sei ein dunkelrotes Auto die Elisabethstraße hinaufgefahren und auf dem Zebrastreifen mit der zehnjährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.