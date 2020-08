Unfall an der Bürgerstraße : Lieferwagen fährt sich an Unterführung in Bad Godesberg fest

Ein Lieferwagen hat sich festgefahren. Foto: Petra Reuter/Petra Reuter53343 Wachtberg004

Bad Godesberg Ein Lieferwagen ist am Montagvormittag an der Unterführung an der Bürgerstraße in Bad Godesberg hängengeblieben. Die Zufahrt zum Moltkeplatz musste gesperrt werden.



Ein Lieferwagen mit Hochdach fuhr sich um 10.38 Uhr am Montagmorgen unter der Unterführung in der Bürgerstraße in Bad Godesberg fest. Die Zufahrt für Fahrzeuge in Richtung Moltkeplatz war nicht möglich. Ein Abschleppdienst wurde dazugerufen, um das 2,60 Meter hohe Fahrzeug zu bergen.

Der Lieferwagen klemmte mit dem Hochdach unter den Eisenträgern der Bahnbrücke fest, die für Fahrzeuge mit einer Höhe von maximal 2,10 Metern zugelassen ist. Um festzustellen, ob die Brücke einen Schaden davongetragen hat, wurde ein Fachmann der Deutschen Bahn angefordert.